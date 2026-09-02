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सीएम विजय ने विधानसभा में किए कई बड़े एलान, तमिलनाडु में किसानों के केस होंगे वापस

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 02 Sep 2026 09:12 PM IST







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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें 4,800 करोड़ रुपये की लागत वाली पेयजल परियोजनाएं और अपनी आजीविका, अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है। ... और पढ़ें

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