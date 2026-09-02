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CM Vijay made several major announcements in the Legislative Assembly; cases against farmers in Tamil Nadu wil
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सीएम विजय ने विधानसभा में किए कई बड़े एलान, तमिलनाडु में किसानों के केस होंगे वापस
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें 4,800 करोड़ रुपये की लागत वाली पेयजल परियोजनाएं और अपनी आजीविका, अधिकारों और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेना शामिल है।
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