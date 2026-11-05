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Hindi News ›   Video ›   India News ›   'CJP received funds from the BJP, not from abroad'- why did Mahua Moitra say this?

'सीजेपी को विदेश से नहीं, भाजपा से मिला पैसा'; ऐसा क्यों बोलीं महुआ मोइत्रा?

Thu, 05 Nov 2026 09:27 PM IST
Suresh Kumar Shah वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 05 Nov 2026 09:27 PM IST
'CJP received funds from the BJP, not from abroad'- why did Mahua Moitra say this?
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कॉकरोच जनता पार्टी को विदेशी संगठनों से फंडिंग मिलने के आरोपों पर भाजपा को घेरा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने दावा किया कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद कहा है कि उन्हें विदेशी स्रोतों से नहीं, बल्कि भाजपा से चुनावी बॉन्ड के जरिये पैसा मिला है। मोइत्रा ने कहा कि सीजेपी के अशुतोष रांका और सौरव समेत अन्य सदस्यों ने भाजपा से फंड मिलने की बात कही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'भाजपा ही उन्हें फंड दे रही है।'
 
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