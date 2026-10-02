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CJP Protest Shivaji Park: abhijeet dipke choose Mumbai Shivaji Park for the protest against Gyanesh Kumar
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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए अभिजीत दिपके ने मुंबई का शिवाजी पार्क क्यों चुना?
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Suresh Kumar Shah
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:41 PM IST
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SIR को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने आंदोलन का एलान किया है। लेकिन इस बार आंदोलन की शुरुआत दिल्ली के जंतर-मंतर से नहीं, बल्कि मुंबई के शिवाजी पार्क से हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि जिस जंतर-मंतर से अभिजीत दिपके के नेतृत्व में CJP का पिछला बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, उसी दिल्ली से इस बार दूरी क्यों बनाई गई? कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने इस बार मुंबई को ही आंदोलन की पिच के लिए क्यों चुना?
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