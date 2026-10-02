'विजय ने हमारा विधायक चुरा लिया': ईपीएस ने टीवीके पर साधा निशाना, क्या दलबदल से बदलेगा धारापुरम उपचुनाव?

तमिलनाडु के धारापुरम में उपचुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। अन्नाद्रमुक महासचिव ईडाप्पडी के पलानीस्वामी ने तमिलगा वेत्री कझगम यानी टीवीके प्रमुख विजय पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने पूर्व अन्नाद्रमुक विधायक वी सत्यबामा के पार्टी बदलने को मुद्दा बनाया। ईपीएस ने आरोप लगाया कि विजय ने अन्नाद्रमुक के टिकट पर जीती विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने इसे लेकर सवाल उठाए और कहा कि सत्यबामा को जनता ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर वोट देकर जिताया था।

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पलानीस्वामी ने कहा कि सत्यबामा को जनता ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर वोट देकर चुना था।

उन्होंने विधायक के पार्टी बदलने के फैसले पर सवाल उठाया।

ईपीएस ने विजय पर अन्नाद्रमुक के निर्वाचित प्रतिनिधियों को टीवीके में शामिल कराने का आरोप लगाया।

उन्होंने धारापुरम में अन्नाद्रमुक की जीत के लिए मतदाताओं से समर्थन मांगा।

धारापुरम में छह अक्तूबर को मतदान और नौ अक्तूबर को मतगणना होगी।

धारापुरम में अन्नाद्रमुक प्रत्याशी के बी भानुमति के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में पलानीस्वामी ने सत्यबामा के इस्तीफे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि एक निर्वाचित विधायक बीच कार्यकाल में इस्तीफा देती हैं। इसके बाद दूसरी पार्टी में शामिल होती हैं। फिर उसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरती हैं। ईपीएस ने पूछा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी। उन्होंने कहा कि सत्यबामा को वोट जनता ने दिया था। वह अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीती थीं।पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि विजय अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए अन्नाद्रमुक के टिकट पर जीतने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को टीवीके में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों ने अन्नाद्रमुक के दो पत्ती चुनाव चिन्ह पर जनता का समर्थन हासिल किया था। इसके बाद पार्टी बदलना और दोबारा चुनाव लड़ना राजनीतिक रूप से उचित है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हमला करते हुए ईपीएस ने कहा कि विजय ने उनका विधायक ‘चुरा लिया’।पलानीस्वामी ने बताया कि मई में चुनावी हार के बाद अन्नाद्रमुक के तीन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकरन को इस्तीफा सौंपा था। इनमें मरगाथम कुमारवेल, सत्यबामा और जयकुमार शामिल थे। इसके बाद तीनों विधायक टीवीके में शामिल हो गए। अब धारापुरम सीट पर सत्यबामा टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अन्नाद्रमुक ने उनके सामने के भानुमति को उम्मीदवार बनाया है। इस तरह उपचुनाव में दोनों पक्षों के बीच सीधा राजनीतिक मुकाबला बन गया है।धारापुरम के साथ तमिलनाडु की मदुरांतकम विधानसभा सीट पर भी छह अक्तूबर को उपचुनाव होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी की तीन विधानसभा सीटों तथा असम की एक लोकसभा सीट पर भी इसी दिन मतदान होगा। सभी सीटों के नतीजों की गिनती नौ अक्तूबर को होगी। धारापुरम में अन्नाद्रमुक ने के भानुमति को मैदान में उतारा है। टीवीके ने वी सत्यबामा को उम्मीदवार बनाया है। प्रचार के दौरान दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।



पलानीस्वामी ने चुनावी सभा में अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से भानुमति के समर्थन में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अन्नाद्रमुक एक बार फिर धारापुरम विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करेगी। वहीं सत्यबामा टीवीके के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यह उपचुनाव सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला नहीं है। इसमें विधायक के पार्टी बदलने और मतदाताओं के पुराने जनादेश का मुद्दा भी प्रमुख बन गया है।