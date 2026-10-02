'लाठी से भीड़ रोकी जा सकती, सवाल नहीं': राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए कई आरोप, बोले- ज्ञानेश कुमार को जाना होगा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राहुल गांधी ने अपने संदेश के अंत में कहा कि लाठी से भीड़ रोकी जा सकती है, लेकिन सवाल नहीं। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने उस व्यवस्था पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत ज्ञानेश कुमार को पद पर बैठाया गया है। राहुल ने कहा कि ज्ञानेश कुमार जाएंगे और जिस सिस्टम ने उन्हें बैठाया है, वह भी जाएगा। यह बयान चुनाव आयोग की भूमिका और सरकार पर उनके लगातार हमलों की अगली कड़ी के तौर पर आया है।राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जयंती के दिन नौजवान सड़कों पर उतरकर अपने सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का जवाब प्रदर्शनकारियों को रोकना है। राहुल के अनुसार लड़के और लड़कियों को सड़कों पर घसीटा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। राहुल ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का कसूर सिर्फ इतना है कि वे वोट चोरी के आरोपों पर सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान करीब 700 लोगों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है।वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और कई युवा समूह लगातार सवाल उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की है। राहुल गांधी भी पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पहले भी ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग और भाजपा इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसलों को सर्वसम्मत बताया है।राहुल गांधी ने अपने संदेश में गांधी जयंती को प्रदर्शन से जोड़ते हुए महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बापू ने सच बोलने और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ने की सीख दी थी। राहुल ने दावा किया कि आज भी नौजवान इसी तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सवाल दबाने का आरोप लगाया। उनके संदेश का मुख्य तर्क यह था कि विरोध को केवल पुलिस कार्रवाई से नहीं रोका जा सकता।