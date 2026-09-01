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बाबा वेंगा भविष्यवाणी: नेपाल बाढ़ की बात हुई सच! तो अब क्या प्रलय भी आएगा?

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Tue, 01 Sep 2026 01:23 PM IST

नेपाल में आई तबाही के बाद बाबा वेंगा के नाम से बताई जाने वाली 2026 की भविष्यवाणियां फिर चर्चा में हैं. लोग कह रहे हैं कि उनकी भविष्यवाणी सच हो रही है, ऐसे में चलिए जानते हैं साल 2026 में बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ... और पढ़ें

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