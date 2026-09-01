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कोलकाता: अवैध होर्डिंग मामले में पूछताछ के लिए थाने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, नहीं आए डेरेक ओ'ब्रायन

Tue, 01 Sep 2026 03:28 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, कोलकाता
आईएएनएस, कोलकाता Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 03:28 PM IST
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Kolkata: Abhishek Banerjee arrives at police station for questioning in illegal hoarding case
सांसद अभिषेक बनर्जी - फोटो : आईएएनएस

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी मंगलवार को कोलकाता के मध्य क्षेत्र स्थित शेक्सपियर सरणी थाने पहुंचे। वहां उनसे कैमैक स्ट्रीट स्थित पार्टी कार्यालय की छत से एक अवैध होर्डिंग हटाए जाने के मामले में दर्ज एफआईआर के संबंध में पूछताछ की गई। 

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अभिषेक बनर्जी जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो समर्थकों ने नारे लगाए। तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने मीडिया से कहा, "जब तक हमारे जनरल सेक्रेटरी पुलिस स्टेशन के अंदर हैं, हम सभी वहीं जमा रहेंगे।"
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पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे डेरेक ओ'ब्रायन
पार्टी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन को सोमवार को इसी थाने में पेश होना था और इसी मामले में पूछताछ का सामना करना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बजाय उनके वकील ने कोलकाता पुलिस को एक पत्र भेजकर पेश होने के लिए सात दिन और मांगे। कोलकाता पुलिस ने उन्हें सात दिन देने से इनकार कर दिया और ओ'ब्रायन को दूसरा नोटिस भेजकर बुधवार दोपहर तक उसी पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा।
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 27 अगस्त को कैमैक स्ट्रीट पर फैल गया था तनाव
अभिषेक बनर्जी के पर्सनल असिस्टेंट सुमित रॉय को भी बुधवार दोपहर तक उसी पुलिस स्टेशन में पेश होना है। 27 अगस्त को कैमैक स्ट्रीट पर तनाव फैल गया, जब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (केएमसी) के कर्मचारी पुलिसकर्मियों के साथ अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में अवैध बिलबोर्ड हटाने पहुंचे।

केएमसी कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को अभिषेक बनर्जी, ओ'ब्रायन और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हुई।


इस थाने में दर्ज तीन एफआईआर में शहर की पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और एक महिला पुलिस अधिकारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। दर्ज की गई तीन एफआईआर में से दो में बनर्जी, ओ'ब्रायन और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं का नाम शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है।
 

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