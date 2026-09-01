पश्चिम बंगाल: घर के कमरे में फंदे से लटकी मिलीं ममता बनर्जी की भतीजी; आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 28 वर्षीय भतीजी बृष्टि मुखर्जी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अपने आवास पर फंदे से लटकी मिलीं। पुलिस के मुताबिक, उनका शव रामपुरहाट इलाके के कुसुम्बा गांव स्थित घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से मंगलवार दोपहर बरामद किया गया।

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