फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   TMC Supremo Mamata Banerjee niece found hanging in her room suspected suicide police investigating

पश्चिम बंगाल: घर के कमरे में फंदे से लटकी मिलीं ममता बनर्जी की भतीजी; आत्महत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Tue, 01 Sep 2026 03:19 PM IST
प्रशांत तिवारी पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता Published by: प्रशांत तिवारी Updated Tue, 01 Sep 2026 03:19 PM IST
सार

टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की 28 वर्षीय भतीजी बृष्टि मुखर्जी मंगलवार को बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके स्थित अपने घर में फंदे से लटकी मिलीं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के शिक्षक भर्ती रद्द करने के आदेश के बाद उनकी नौकरी चली गई थी। जिसके बाद वह पिछले कुछ वर्षों से अवसाद का इलाज करा रही थीं।

विज्ञापन
TMC Supremo Mamata Banerjee niece found hanging in her room suspected suicide police investigating
अमर उजाला ग्राफिक्स - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की 28 वर्षीय भतीजी बृष्टि मुखर्जी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अपने आवास पर फंदे से लटकी मिलीं। पुलिस के मुताबिक, उनका शव रामपुरहाट इलाके के कुसुम्बा गांव स्थित घर की दूसरी मंजिल के एक कमरे से मंगलवार दोपहर बरामद किया गया।

विज्ञापन


पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और मौत के पीछे की परिस्थितियों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य कानूनी और प्रक्रियात्मक जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
विज्ञापन


कई वर्षों से अवसाद का चल रहा था इलाज
परिवार के सदस्यों के अनुसार, बृष्टि मुखर्जी पिछले कुछ वर्षों से अवसाद से जूझ रही थीं और उनका इलाज भी चल रहा था। परिवार ने बताया कि वह इस दौरान चिकित्सकीय उपचार ले रही थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन


सरकारी स्कूलों में भर्ती रद्द होने के बाद गई थी नौकरी
परिजनों के मुताबिक, कथित भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई भर्तियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के आदेश के बाद बृष्टि मुखर्जी की नौकरी चली गई थी। परिवार के अनुसार, नौकरी जाने के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान थीं।


ये भी पढ़ें: 1 सितंबर 2026: रसोई, हवाई सफर और बैंकिंग से जुड़े 10 बड़े नियम बदल रहे, क्या जेब पर पड़ने वाला है चौतरफा भार?

मौत की वजह जानने में जुटी पुलिस
पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रक्रियात्मक जांच के आधार पर ही मौत के वास्तविक कारण और उससे जुड़ी परिस्थितियों की पुष्टि हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed