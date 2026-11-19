{"_id":"6aff1b041c7dc0169f05bee9","slug":"azam-khan-lashed-out-at-asaduddin-owaisi-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"आजम ने असदुद्दीन ओवैसी पर कसा तंज, बोले- 'दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना नहीं बन जाता'","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

जेल से रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने गुरुवार को रामपुर में मीडिया से बात करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिए बिना उन पर सीधा राजनीतिक कटाक्ष किया। आजम खान ने कहा कि, "वह पेशे से बैरिस्टर हैं, न कि कोई मौलाना।" उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, "केवल दाढ़ी रख लेने से कोई मौलाना या साधू नहीं बन जाता।"

... और पढ़ें