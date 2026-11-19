पीएम की तारीफ पर विवाद: सैम पित्रोदा को हटाने की मांग, कांग्रेस के भीतर ही उठी आवाज; खरगे को किसने लिखा पत्र?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के मामले में ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर ही पित्रोदा को हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सैम पित्रोदा से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से कार्रवाई करने की मांग की है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा को संगठन के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा में रहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता देवांशु नारंग ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर पित्रोदा को पद से हटाने की मांग की है। संगठन के उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने भी उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इससे धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अल्पसंख्यक अधिकारों पर कांग्रेस का पक्ष कमजोर हो सकता है। पित्रोदा ने मोदी को व्यक्तिगत रूप से गर्मजोशी से पेश आने वाला और दयालु बताया था।
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क्या व्यक्तिगत प्रशंसा राजनीतिक समर्थन है?
आईओसी उपाध्यक्ष जॉर्ज अब्राहम ने पित्रोदा को एक विस्तृत ईमेल लिखा। उन्होंने पीएम मोदी को 'व्यक्तिगत स्तर पर गर्मजोशी वाले, दयालु, स्नेही और देखभाल करने वाले व्यक्ति' बताने पर आपत्ति जताई। अब्राहम ने चेतावनी दी कि ऐसी शानदार सार्वजनिक प्रशंसा विदेश में धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए पार्टी की लड़ाई को कमजोर करती है। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय समुदाय में मोदी को काफी समर्थन मिलता है। जब हमारे अपने अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से उनके व्यक्तिगत गुणों की इतनी शानदार तारीफ करते हैं, तो व्यक्तिगत दोस्ती और राजनीतिक समर्थन के बीच का अंतर कई लोगों के लिए खो सकता है। अब्राहम ने तर्क दिया कि नेताओं का आकलन इस बात से नहीं होता कि वे अपने दोस्तों के साथ कितनी गर्मजोशी से पेश आते हैं। बल्कि इस बात से होता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सबसे कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
क्या मणिपुर और गुजरात के दंगों से मेल खाती है यह गर्मजोशी?
अब्राहम ने पित्रोदा के सौहार्दपूर्ण व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सभ्यता की आवश्यकता को स्वीकार किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य शक्ति का प्रयोग और कमजोर नागरिकों पर इसका प्रभाव नेता के चरित्र से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने गुजरात के अतीत के दंगों और वर्तमान में मणिपुर के संघर्षों का उल्लेख किया। आईओसी उपाध्यक्ष ने सवाल उठाया कि व्यक्तिगत गर्मजोशी को हजारों नागरिकों के विस्थापन से कैसे रिकंसाइल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हिंसा शुरू होने के बाद पीएम मोदी को मणिपुर का पहला दौरा करने में दो साल से अधिक का समय लगा। अब्राहम ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ती शत्रुता की भी आलोचना की। इसमें प्रार्थना सभाओं में बाधा डालना और विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) नियमों को सख्त करना शामिल है।
क्या एफसीआरए नियमों में बदलाव भी चिंता का विषय है?
प्रस्तावित प्रावधान सरकारी अधिकारियों को उन संगठनों की संपत्तियों पर नियंत्रण करने की अनुमति देना चाहते हैं, जिनका पंजीकरण समाप्त हो गया है। अब्राहम ने ईसाई शैक्षिक, स्वास्थ्य सेवा और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए चिंताएं जताईं। ये संस्थाएं पीढ़ियों से देश की सेवा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लाखों अल्पसंख्यक समुदायों के भारतीयों के लिए वर्तमान नेतृत्व के तहत अनुभव गर्मजोशी, दयालुता, स्नेह या देखभाल से बिल्कुल विपरीत रहा है। कांग्रेस की प्रवासी इकाई के भीतर विरोध के बावजूद, पित्रोदा को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अमेरिका की जारी यात्रा के दौरान लगातार उनके साथ देखा गया है।
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यह विवाद पिछले सप्ताह तब खड़ा हुआ जब पित्रोदा ने पीएम मोदी को 'पुराने मित्र' और 'बहुत प्यारे गुजराती मित्र' कहकर संबोधित किया। उन्होंने उनकी राजनीतिक विचारधारा पर सवाल भी उठाए थे। पित्रोदा ने मई 2024 में लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान आईओसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी टिप्पणियों, जिनमें उन्होंने पूर्व के भारतीयों की तुलना चीनी से, पश्चिम के भारतीयों की अरबों से, उत्तर के भारतीयों की गोरे लोगों से और दक्षिण के भारतीयों की अफ्रीकियों से की थी, के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों से निंदा हुई थी। उन्हें एक महीने बाद पद पर फिर से नियुक्त किया गया था।