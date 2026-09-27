आशुतोष रांका को ऐसे उठा कर ले गई असम पुलिस

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असम पुलिस ने सीजेपी नेता आशुतोष रांका को हिरासत में लिया है। सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने ये दावा किया है। दीपके ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में बताया कि आशुतोष रांका और उनकी टीम को पुलिस किसी अज्ञात स्थान पर लेकर गई है। बाद में दीपके ने एक अन्य ट्वीट में ये भी कहा कि वकील उस जगह पर मौजूद हैं, जहां आशुतोष रांका को रखा गया है, लेकिन पुलिस वकीलों को मिलने नहीं दे रही है।

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