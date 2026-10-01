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एशियन गेम्स 2026: भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल, हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल मैच में बनाई जगह

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 01 Oct 2026 07:21 PM IST







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एशियन गेम्स 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियाड के खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमें एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंची हैं। ... और पढ़ें

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