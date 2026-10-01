महाराष्ट्र: पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत; पुणे की कोचिंग से आए थे, सभी के शव मिले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए छात्र 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान ‘विनर्स अकादमी’ के समूह के साथ पिकनिक मनाने आए थे। दिवेआगर बीच मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर है।पुलिस अधिकारी के अनुसार, कुल 48 लोगों का समूह समुद्र तट पर आया था। इसमें 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक शामिल थे। यह इलाका दिघी तटीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है।पुलिस के मुताबिक, आठ छात्र समुद्र में उतर गए थे। वे पानी की गहराई और समुद्री बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा सके और लहरों के साथ बह गए। सूचना मिलने के बाद तलाशी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। अभियान के दौरान सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए।पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हादसे के बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।