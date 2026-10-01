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महाराष्ट्र: पिकनिक मनाने गए 8 छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत; पुणे की कोचिंग से आए थे, सभी के शव मिले

Thu, 01 Oct 2026 07:32 PM IST
राकेश कुमार पीटीआई, मुंबई।
पीटीआई, मुंबई। Published by: राकेश कुमार Updated Thu, 01 Oct 2026 07:32 PM IST
सार

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के दिवेआगर बीच पर पिकनिक मनाने गए आठ छात्रों की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। सभी छात्र पुणे जिले के आलंदी स्थित विनर्स अकादमी के थे और 11वीं-12वीं कक्षा में पढ़ते थे। 48 लोगों का समूह पिकनिक पर आया था। पुलिस के मुताबिक, आठ छात्र समुद्र की गहराई और बहाव का अंदाजा नहीं लगा सके। तलाशी अभियान में सभी के शव बरामद कर लिए गए।
 

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Eight students drown at Diveagar beach in Maharashtra's Raigad district
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में गुरुवार को समुद्र में डूबने से आठ छात्रों की मौत हो गई। सभी छात्र पिकनिक मनाने के लिए दिवेआगर बीच पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद तलाशी और बचाव अभियान चलाया गया। सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए हैं।
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पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार हुए छात्र 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे पुणे जिले के आलंदी स्थित निजी कोचिंग संस्थान ‘विनर्स अकादमी’ के समूह के साथ पिकनिक मनाने आए थे। दिवेआगर बीच मुंबई से करीब 170 किलोमीटर दूर है।
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पिकनिक मनाने पहुंचा था 48 लोगों का समूह 
पुलिस अधिकारी के अनुसार, कुल 48 लोगों का समूह समुद्र तट पर आया था। इसमें 25 लड़के, 17 लड़कियां और छह शिक्षक शामिल थे। यह इलाका दिघी तटीय पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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गहराई का अंदाजा नहीं लगा सके छात्र
पुलिस के मुताबिक, आठ छात्र समुद्र में उतर गए थे। वे पानी की गहराई और समुद्री बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा सके और लहरों के साथ बह गए। सूचना मिलने के बाद तलाशी और बचाव दल मौके पर पहुंचे। अभियान के दौरान सभी आठ छात्रों के शव बरामद कर लिए गए।

मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिसकर्मी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। हादसे के बाद आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
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