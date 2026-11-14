{"_id":"6af821ac1d13eb4853039967","slug":"amid-wedding-preparations-a-major-decision-by-the-assembly-speaker-regarding-anant-singh-what-happens-next-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"शादी की तैयारी के बीच अनंत सिंह पर विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला, आगे क्या होगा?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

बिहार की राजनीति में मोकामा के चर्चित विधायक अनंत सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उनसे जुड़े दो बड़े मामलों पर सबकी नजर टिकी है। पहला मामला दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सरेंडर करना है। अदालत के सख्त रुख के बाद उनके जेल जाने की संभावना बढ़ गई है। दूसरा मामला उनकी विधानसभा सदस्यता से जुड़ा है। सजा के बाद उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर विधानसभा में प्रक्रिया चल रही है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने अनंत सिंह को राहत देते हुए अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। पहले उन्हें जल्द जवाब देना था, लेकिन अब समय-सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। इससे उन्हें अपना पक्ष तैयार करने का मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि कानूनी लड़ाई में अनंत सिंह खुद को कैसे बचाते हैं...

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