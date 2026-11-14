कर्नाटक: पीएम मोदी के काफिले में शामिल आईएएफ हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, मरम्मत के लिए पहुंची विशेषज्ञ टीम
आईएएनएस, मैसूरु, कर्नाटक Published by: अमन मौर्या Updated Sat, 14 Nov 2026 02:30 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूरु दौरे के दौरान उनके काफिले में शामिल आईएएफ के एक हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते वह शनिवार को भी जयचामराजा वाडियार हेलीपैड पर खड़ा रहा। विमान को ठीक करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूरु दौरे के दौरान उनके काफिले में शामिल भारतीय वायुसेना (आईएएफ) के एक हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते हेलिकॉप्टर शनिवार को ललित महल के पास स्थित जयचामराजा वाडियार हेलीपैड पर खड़ा रहा। विमान को ठीक करने के लिए तकनीकी कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू किया।
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शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3:20 बजे COSMOS-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करने के लिए मैसूरु पहुंचे थे। उनके दौरे के लिए तीन हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर उतरे थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद जब उनका काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था, तभी इनमें से एक हेलिकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। इस वजह से वह उड़ान नहीं भर सका।
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इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके काफिले के अन्य सदस्य बाकी हेलिकॉप्टर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जबकि खराबी वाला हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़ा रह गया।
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मरम्मत के लिए पहुंची तकनीकी टीम, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वे विमान की मरम्मत में जुटे हैं, ताकि उसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। इस बीच मैसूरु स्थानीय पुलिस ने हेलीपैड के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और वहां खड़े हेलिकॉप्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैसूरु नगर निगम के कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है।
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शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3:20 बजे COSMOS-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करने के लिए मैसूरु पहुंचे थे। उनके दौरे के लिए तीन हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर उतरे थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद जब उनका काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था, तभी इनमें से एक हेलिकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। इस वजह से वह उड़ान नहीं भर सका।
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इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके काफिले के अन्य सदस्य बाकी हेलिकॉप्टर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जबकि खराबी वाला हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़ा रह गया।
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मरम्मत के लिए पहुंची तकनीकी टीम, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा
हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वे विमान की मरम्मत में जुटे हैं, ताकि उसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। इस बीच मैसूरु स्थानीय पुलिस ने हेलीपैड के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और वहां खड़े हेलिकॉप्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैसूरु नगर निगम के कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है।