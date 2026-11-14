कर्नाटक: पीएम मोदी के काफिले में शामिल आईएएफ हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, मरम्मत के लिए पहुंची विशेषज्ञ टीम

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शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3:20 बजे COSMOS-मैसूरु तारामंडल का उद्घाटन करने के लिए मैसूरु पहुंचे थे। उनके दौरे के लिए तीन हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर उतरे थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद जब उनका काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था, तभी इनमें से एक हेलिकॉप्टर में तकनीकी समस्या आ गई। इस वजह से वह उड़ान नहीं भर सका।इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और उनके काफिले के अन्य सदस्य बाकी हेलिकॉप्टर से अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हो गए। जबकि खराबी वाला हेलिकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़ा रह गया।हेलिकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौके पर पहुंच चुके हैं। वे विमान की मरम्मत में जुटे हैं, ताकि उसे दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जा सके। इस बीच मैसूरु स्थानीय पुलिस ने हेलीपैड के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और वहां खड़े हेलिकॉप्टर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल ली है। मैसूरु नगर निगम के कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है।