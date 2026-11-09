सीएपीएफ: ताड़मेटला के 76 शहीद जवानों के परिजनों को पुनर्वास कॉलोनी क्यों नहीं? केंद्र से एसोसिएशन का सवाल

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'अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन' ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ के ताड़मेटला हमले में शहीद हुए 76 सीआरपीएफ जवानों के आश्रितों के लिए पुनर्वास कॉलोनी क्यों नहीं बनाई गई। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने सोमवार को जारी अपने बयान में कहा, नक्सलवाद को खत्म करने वाले पैरा मिलिट्री के जवानों को इस बार दीवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी से 'पुरानी पेंशन बहाली' को लेकर एक बड़ी उम्मीद थी। हालांकि पीएम ने अर्धसैनिक बलों में 'ओपीएस बहाली' की घोषणा नहीं की।