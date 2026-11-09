नौसेना को मिलेंगे 3300 नए जांबाज: आईएनएस चिल्का में होगी सबसे बड़ी पासिंग आउट परेड, जानें कौन होगा मुख्य अतिथि
भारतीय नौसेना 13 नवंबर को आईएनएस चिल्का में 3,300 से अधिक अग्निवीरों और तटरक्षक बल के नाविकों की पासिंग आउट परेड आयोजित करेगी। 16 सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे।
विस्तार
भारतीय नौसेना 13 नवंबर को INS चिल्का में अग्निवीरों के नौवें बैच और भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों के लिए 'पासिंग आउट परेड' आयोजित करेगी। यह 3,300 से अधिक प्रशिक्षुओं द्वारा 16 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक है। यह नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से पास आउट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा।
अनुशासन और पेशेवर दक्षता पर दिया गया जोर
आईएनएस चिल्का की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को युवा रंगरूटों को अनुशासित, शारीरिक रूप से फुर्तीला, मानसिक रूप से मजबूत और पेशेवर रूप से सक्षम समुद्री कर्मियों में बदलने के लिए तैयार किया गया है। पाठ्यक्रम में शिक्षा, शारीरिक कंडीशनिंग, तैराकी, परेड प्रशिक्षण, आउटडोर गतिविधियां और कैंप शामिल हैं, ताकि प्रशिक्षुओं को उनके भविष्य के करियर के लिए एक मजबूत आधार मिल सके।
नौसेना प्रमुख होंगे मुख्य अतिथि
नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इस परेड में मुख्य अतिथि और समीक्षा अधिकारी (रिव्यूइंग ऑफिसर) होंगे। यह परेड प्रशिक्षुओं के कठोर प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन का प्रतीक होगी। प्रशिक्षण के दौरान चरित्र निर्माण, नेतृत्व, अनुशासन, आपसी भाईचारे और टीम वर्क पर विशेष जोर दिया गया है। इसके साथ ही नौसेना के मूल मूल्यों- कर्तव्य, सम्मान और साहस को भी प्रशिक्षुओं में आत्मसात कराया गया है।
परिवारों और पूर्व सैनिकों की मौजूदगी में होगा समारोह
आईएनएस चिल्का की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह परेड प्रशिक्षुओं की पेशेवर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। वे अपने परिवारों, नौसेना के पूर्व सैनिकों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में अपने प्रारंभिक प्रशिक्षण से औपचारिक रूप से स्नातक होंगे।
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मेधावी प्रशिक्षुओं को किया जाएगा सम्मानित
इस समापन समारोह की अध्यक्षता दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल समीर सक्सेना करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए मेधावी प्रशिक्षुओं, चैंपियन डिवीजन और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार की गई द्विभाषी पत्रिका 'अंकुर' का भी अनावरण किया जाएगा। 'पासिंग आउट परेड' का भारतीय नौसेना के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण (लाइव स्ट्रीम) किया जाएगा, जिससे देशभर के नागरिक इस महत्वपूर्ण अवसर को देख सकेंगे।