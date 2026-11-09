नौसेना को मिलेंगे 3300 नए जांबाज: आईएनएस चिल्का में होगी सबसे बड़ी पासिंग आउट परेड, जानें कौन होगा मुख्य अतिथि

भारतीय नौसेना 13 नवंबर को INS चिल्का में अग्निवीरों के नौवें बैच और भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों के लिए 'पासिंग आउट परेड' आयोजित करेगी। यह 3,300 से अधिक प्रशिक्षुओं द्वारा 16 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण के सफल समापन का प्रतीक है। यह नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से पास आउट होने वाला अब तक का सबसे बड़ा बैच होगा।

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