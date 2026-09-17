Aditya Thackeray on Disha Salian Case: FIR में नाम आने के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा-मैं नहीं जानता...

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दिशा सालियान मौत मामले में सीबीआई की जांच के बीच शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह दिशा सालियान से कभी नहीं मिले और न ही उनका उनसे कोई परिचय था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले करीब छह वर्षों से कुछ लोग राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से उनका नाम इस मामले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इसे चरित्र हनन की कोशिश बताया और कहा कि इन दावों के समर्थन में कोई सबूत या तथ्य नहीं है।



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