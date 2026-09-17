'राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री पद के लिए बने अधिकतम आयु नियम': शिवसेना सांसद ने क्यों उठाई आवाज, मांगों में और क्या?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का एक बयान राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राउत ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे शीर्ष संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों के लिए नेतृत्व की उम्र को लेकर एक नियम तय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के 75 वर्ष की आयु पूरी करना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।

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