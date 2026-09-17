कर्नाटक में पति बना जल्लाद: अस्पताल के बाहर नर्स पर फेंका तेजाब, धारदार हथियार से किया वार; आरोपी गिरफ्तार

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घायल महिला की पहचान मधुमिता के रूप में हुई है, जो कोलकाता की रहने वाली हैं और डेढ़ साल से क्लिनिक में नर्स के रूप में काम कर रही थीं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 9:15 बजे वह नाश्ता करने के लिए बाहर निकली थी, तभी तमिलनाडु के रहने वाले उसके पति वेंकटेशन ने उसका पीछा किया। उसे मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट में बने क्लिनिक के पार्किंग एरिया तक ले गया।पुलिस के मुताबिक, वेंकटेशन बाइक पर चाकू, गंडासा और तेजाब लेकर आया था। उसने गंडासे से मधुमिता पर हमला किया और फिर तेजाब फेंककर मौके से भाग गया। बताया जा रहा है कि मधुमिता ने शोर मचाया और पार्किंग एरिया की तरफ भागी, जिसके बाद अस्पताल के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव किया।वहींं, कुछ लोगों ने आरोपी पर पत्थर मारकर महिला को बचानेकी कोशिश की, लेकिन उसने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। इसी बीच, पास के सिग्नल पर तैनात ट्रैफिक पुलिस ने हंगामा देखा और भागने की कोशिश कर रहे वेंकटेशन को पकड़ लिया।गंभीर रूप से घायल मधुमिता का अभी एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेपी नगर पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और वेंकटेशन को हिरासत में लेने से पहले जांच-पड़ताल की। पुलिस हमले के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ कर रही है।