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Hindi News ›   Video ›   India News ›   1 GB data for ₹8; PM Modi lists achievements.

एक चाय से भी सस्ता हुआ इंटरनेट! अब मात्र इतने में मिलेगा 1GB डेटा

Fri, 09 Oct 2026 09:44 AM IST
Ajeet Yadav वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Ajeet Yadav Updated Fri, 09 Oct 2026 09:44 AM IST
1 GB data for ₹8; PM Modi lists achievements.
भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया
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