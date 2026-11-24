भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के कई बड़े नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।

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