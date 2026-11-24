मिशन 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा: 27-28 नवंबर को दिल्ली में जुटेंगे दिग्गज; पीएम मोदी भी होंगे शामिल
भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली के पूसा परिसर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संगठन की मजबूती, राजनीतिक चुनौतियों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा होगी।
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली स्थित पूसा परिसर में होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के कई बड़े नेता और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है।
पार्टी मुख्यालय से पूसा परिसर पहुंचेंगे पदाधिकारी
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में शामिल होने के लिए भाजपा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी पहले पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। यहां से सभी नेता एक साथ पूसा परिसर के लिए रवाना होंगे, जहां दो दिनों तक संगठन से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी की मौजूदा स्थिति की समीक्षा के साथ आने वाले समय की राजनीतिक और संगठनात्मक तैयारियों पर भी विचार किया जाएगा।
संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति पर रहेगा जोर
इस बैठक का मुख्य मकसद पार्टी के संगठन को और मजबूत करना और आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करना है। राष्ट्रीय पदाधिकारी संगठन के कामकाज की समीक्षा करेंगे। साथ ही पार्टी की पहुंच आम लोगों तक बढ़ाने, कार्यकर्ताओं की भूमिका मजबूत करने और भविष्य के राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।
यूपी चुनाव 2027 को लेकर भी भाजपा ने तेज की तैयारी
इससे पहले 30 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में हिस्सा लिया था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से संगठन और चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बैठक में प्रदेश स्तर पर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने पर जोर दिया गया था।
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शाह, योगी समेत प्रदेश के बड़े नेता हुए थे शामिल
लखनऊ में हुई प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और संगठन से जुड़े नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत करने, जनता के बीच पहुंच बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लक्ष्य तय करने पर चर्चा हुई थी।