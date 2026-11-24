कार्तिक पूर्णिमा: देशभर की नदियों और सरोवर पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी
कार्तिक पूर्णिमा पर देशभर के धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। हापुड़ के ब्रजघाट और यमुनानगर के कपिल मोचन सरोवर में पवित्र स्नान हुआ, जबकि पुरी में भगवान जगन्नाथ के स्वर्ण वेश और काशी में दीपमाला श्रृंगार के दर्शन किए गए।
विस्तार
कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मंगलवार को देशभर के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के हापुड़ स्थित ब्रजघाट पर बड़ी संख्या में भक्तों ने गंगा में पवित्र स्नान किया। वहीं, ओडिशा के पुरी में हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए मंदिर के सामने जुटे।
अयोध्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सरयू नदी में लगाई आस्था की डुबकी
इस पावन अवसर पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और पूजा-अर्चना की। सुबह से ही सरयू घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी।
#WATCH | Ayodhya: On the auspicious occasion of Kartik Purnima, hundreds of devotees take a holy dip in the sacred Saryu River. https://t.co/QH6LNKTXII
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) November 24, 2026
हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही हरकी पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई और पूजा-अर्चना की।
#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: On the occasion of Kartik Purnima, a massive crowd of devotees has gathered at Har Ki Pauri in the holy city of Haridwar to take a holy dip in the River Ganga. https://t.co/8F7bE27znN— ANI (@ANI) November 24, 2026
ब्रजघाट और कपिल मोचन सरोवर में उमड़े श्रद्धालु
हरियाणा के यमुनानगर स्थित कपिल मोचन सरोवर में भी कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जयंती के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग कपिल मोचन मेले में पहुंचे।
#WATCH | Hapur, Uttar Pradesh: On the occasion of Kartik Purnima, devotees take a holy dip at Braj Ghat. https://t.co/IxKAct18JD— ANI (@ANI) November 24, 2026
पुरी में भगवान जगन्नाथ का स्वर्ण वेश
ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सामने हजारों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए एकत्र हुए। इस विशेष धार्मिक आयोजन में भगवान जगन्नाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त पहुंचे।
काशी विश्वनाथ मंदिर में हुआ दीपमाला श्रृंगार
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी कार्तिक महीने के अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, 26 अक्तूबर से कार्तिक पूर्णिमा तक हर दिन सप्तऋषि आरती के दौरान बाबा श्री काशी विश्वनाथ का विशेष दीपमाला श्रृंगार किया गया।
इस दौरान मंदिर में दीपों से जगमगाते बाबा विश्वनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए गए। मंदिर प्रशासन ने बताया कि कार्तिक महीने के धार्मिक आयोजनों के तहत यह विशेष श्रृंगार किया गया।
हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है कार्तिक पूर्णिमा
कार्तिक पूर्णिमा हिंदू पंचांग के कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय से भी जुड़ा है।
इस अवसर पर देशभर में श्रद्धालु पूजा-पाठ करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और दीप जलाते हैं। कई जगह धार्मिक मेले भी आयोजित किए जाते हैं। नदियों और सरोवरों में दीपों से सजी छोटी नौकाएं प्रवाहित करने की परंपरा भी देखने को मिलती है।