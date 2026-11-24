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विश्व शतरंज चैंपियनशिप: डी गुकेश और सिंदारोव के बीच खिताबी भिड़ंत

स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 24 नवंबर से 14-गेम वाली क्लासिकल विश्व शतरंज चैंपियनशिप का पहला मुकाबला शुरू हो रहा है। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन 20 वर्षीय डोमराजू गुकेश अपने खिताब की रक्षा के लिए उज्बेकिस्तान के युवा चैलेंजर ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंदारोव के खिलाफ उतरेंगे। 25 लाख अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि वाले इस प्रतिष्ठित मुकाबले के पहले गेम में गुकेश काले मोहरों से शुरुआत करेंगे। दिसंबर 2024 में 18 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के निर्विवाद विश्व चैंपियन बनने वाले गुकेश ने कहा कि वह खिताब बचाने नहीं, बल्कि दोबारा जीतने के इरादे से खेलेंगे। वहीं, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में अजेय प्रदर्शन करने वाले दुनिया के चौथे नंबर के खिलाड़ी सिंदारोव अपनी शानदार फॉर्म के साथ गुकेश को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयार हैं। विज्ञापन आज, 24 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि पर देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा आज देश में भी कई अहम घटनाक्रम होने हैं। जहां एक तरफ शतरंज के विश्व चैंपियन डी. गुकेश अपने खिताब का बचाव करने के लिए उतरेंगे तो वहीं काशी में आज विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली मनाई जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा दौरे पर रहेंगी और यहां बाली जात्रा में शामिल होंगी।

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अंकिता भंडारी मामला: पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ का गुजरात में नार्को टेस्ट

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित 'वीआईपी' की भूमिका की जांच के तहत पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ 24 नवंबर को गुजरात में नार्को-एनालिसिस और पॉलीग्राफ परीक्षण से गुजरेंगे। सीबीआई द्वारा जारी नोटिस के बाद राठौड़ गांधीनगर पहुंचे हैं, जहां सीबीआई कार्यालय में पहले उनकी मेडिकल जांच होगी और फिर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा जारी ऑडियो क्लिप में एक वीआईपी की संलिप्तता का दावा किए जाने के बाद परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अदालत में अपनी सहमति दे चुके सुरेश राठौड़ ने कहा कि वह अंकिता को न्याय दिलाने और सच सामने लाने के लिए जांच एजेंसी को हर स्तर पर पूरा सहयोग देंगे।



काशी की देव दीपावली: 11 लाख दीयों और 2,100 स्वदेशी ड्रोनों से जगमगाएंगे गंगा घाट

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर भव्य देव दीपावली का आयोजन हो रहा है। इस महापर्व के दौरान शहर के 88 पक्के घाटों, रेत और कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीये (10 लाख मिट्टी और 1 लाख गोबर के दीये) प्रज्वलित किए जाएंगे। दशाश्वमेध घाट पर 21 पुजारियों और 42 देव कन्याओं द्वारा कारगिल शहीदों को समर्पित महाआरती होगी। शाम को चेत सिंह घाट पर 25 मिनट का 3डी प्रोजेक्शन मैपिंग व लेजर शो तथा गंगा पार आसमान में 2,100 स्वदेशी ड्रोनों का 10 मिनट का एरियल शो होगा, जिसमें भगवान शिव, माहेश्वर सूत्र और मां गंगा के अवतरण को दर्शाया जाएगा। करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संभावित भीड़ के प्रबंधन के लिए घाटों को 20 सेक्टरों में बांटकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

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तिरुवन्नामलाई अरुणाचलेश्वर मंदिर: महा दीपम के साथ कार्तिगई दीपम उत्सव का भव्य समापन

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई स्थित ऐतिहासिक अरुणाचलेश्वर मंदिर में 24 नवंबर को 10 दिवसीय वार्षिक कार्तिगई दीपम उत्सव का भव्य समापन होगा। 'अग्नि स्थलम' के रूप में विख्यात इस मंदिर में तड़के 4 बजे गर्भगृह में भरणी दीपम जलाया जाएगा, जिसके बाद शाम 6 बजे 2,668 फीट ऊंची अन्नामलाईयार पहाड़ी के शिखर पर विशाल तांबे के पात्र ('कोप्पराई') में महा दीपम प्रज्वलित होगा। लगभग 310 किलोग्राम वजन वाले इस पात्र में 4,500 लीटर घी और 1,500 मीटर लंबी सूती बत्ती का उपयोग किया जाएगा, जिसके 11 दिनों तक जलने की संभावना है। गिरिवालम परिक्रमा और दर्शन के लिए करीब 50 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, जिसके लिए प्रशासन ने 15,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती और 63 चिकित्सा शिविरों की व्यवस्था की है।



तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी: सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दीपम पर सख्त पहरा

मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के तहत केवल मंदिर प्रशासन द्वारा अधिकृत दल द्वारा शीर्ष पर स्थित पत्थर के स्तंभ (दीपथून) पर दीपक जलाया जाएगा। यह स्थल सिकंदर बादशाह दरगाह के निकट स्थित होने के कारण विवादित रहा है, जिसके चलते शीर्ष अदालत ने एकबारगी उपाय के रूप में सख्त शर्तों के साथ दीप जलाने की अनुमति दी है। अदालत ने स्थल पर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक जुलूस, सभा, प्रदर्शन और नारेबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है तथा आम जनता को स्तंभ तक जाने की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहाड़ी पर सशस्त्र पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ 70 से अधिक सीसीटीवी और फेशियल रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं।

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कटक बाली जात्रा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु करेंगी समुद्री व्यापार मेले का उद्घाटन

ओडिशा की प्राचीन समुद्री विरासत और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक ऐतिहासिक 'कटक बाली जात्रा' महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 24 नवंबर की शाम को करेंगी। राष्ट्रपति अपनी दो दिवसीय ओडिशा यात्रा के दौरान महानदी के तट पर स्थित बाली जात्रा मैदान में नाव और बैटरी चालित वाहन के जरिए पहुंचेंगी। इस उद्घाटन समारोह में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्यपाल ब्रज मोहन राम भी शामिल होंगे। महानदी के किनारे 60 एकड़ क्षेत्र में 24 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस विशाल मेले के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर 5 किलोमीटर के दायरे को 'नो-ड्रोन जोन' घोषित किया गया है। यह व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला प्राचीन काल में कलिंग के व्यापारियों की जावा, सुमात्रा और बाली की समुद्री यात्राओं की याद में आयोजित किया जाता है।



बिहार में जदयू का 'सुशासन दिवस'

जनता दल (यूनाइटेड) 24 नवंबर को पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में 'सुशासन दिवस' (गुड गवर्नेंस डे) के रूप में मनाएगी। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अनुसार, यह दिवस 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार द्वारा जदयू के नेतृत्व में पहली बार पूर्ण कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की ऐतिहासिक तिथि के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। जदयू नेताओं का कहना है कि 2005 के बाद से बिहार में सड़कों की स्थिति, बिजली आपूर्ति, शिक्षा व्यवस्था और गरीबी उन्मूलन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का कायाकल्प हुआ है। इस अवसर पर राज्यभर में पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सुशासन की उपलब्धियों पर परिचर्चाएं और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

दिल्ली में टेलीकॉम स्टार्टअप्स एवं एमएसएमई कॉन्क्लेव

केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया 24 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम स्थित लीडर्स लाउंज में 'टेलीकॉम स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई कॉन्क्लेव 2026' की अध्यक्षता करेंगे। दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी दूरसंचार तकनीकों का प्रदर्शन करना और घरेलू नवप्रवर्तकों की चुनौतियों पर चर्चा करना है। सम्मेलन में टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक के पांच प्रमुख क्षेत्रों- आरएएन और कोर, एप्लिकेशन्स, चिपसेट, सुरक्षा और मानक पर प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसके अलावा दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अधिसूचित कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क्स (CNPNs) और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जैसी नीतिगत रूपरेखाओं पर भी विचार-विमर्श होगा, ताकि 'विकसित भारत@2047' के अनुरूप एक मजबूत स्वदेशी दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जा सके।