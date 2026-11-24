आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। एनवीडिया मुख्यालय पहुंचे कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग का कर्मचारियों ने तालियों और नारों के साथ स्वागत किया। इस बीच, एलन मस्क ने भी उनकी वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं, उत्तर प्रदेश के चंदौली में बेकाबू स्कॉर्पियो ने भाजपा विधायक सुशील सिंह के काफिले की गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। एक तरफ दिल्ली की हवा दिन चढ़ने के साथ प्रदूषण का स्वरूप बदलता नजर आया। सोमवार को सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच कई निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 का स्तर सुबह के मुकाबले कम हुआ, लेकिन दूसरी ओर सतही ओजोन का स्तर तेजी से बढ़ा। जबकि दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र में अल-नीनो के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी के बीच भारत समेत चार देशों पर खतरा मंडरा रहा है।