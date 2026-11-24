आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 की सुबह देश-दुनिया की बड़ी और हलचल भरी खबरों के साथ आपका अमर उजाला हाजिर है। एनवीडिया मुख्यालय पहुंचे कंपनी के सीईओ जेनसन हुआंग का कर्मचारियों ने तालियों और नारों के साथ स्वागत किया। इस बीच, एलन मस्क ने भी उनकी वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी। वहीं, उत्तर प्रदेश के चंदौली में बेकाबू स्कॉर्पियो ने भाजपा विधायक सुशील सिंह के काफिले की गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें कई लोग चोटिल हो गए। एक तरफ दिल्ली की हवा दिन चढ़ने के साथ प्रदूषण का स्वरूप बदलता नजर आया। सोमवार को सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच कई निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 का स्तर सुबह के मुकाबले कम हुआ, लेकिन दूसरी ओर सतही ओजोन का स्तर तेजी से बढ़ा। जबकि दूसरी ओर हिमालयी क्षेत्र में अल-नीनो के प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी के बीच भारत समेत चार देशों पर खतरा मंडरा रहा है। देश-दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें विस्तार से पढ़ें एक जगह और एक ही क्लिक में...
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हुआंग की बहाली पर ट्रंप ने जताई खुशी
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एनवीडिया मुख्यालय पहुंचे हुआंग: तालियों और नारों से हुआ स्वागत
एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग की कंपनी में वापसी पर कर्मचारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैलिफोर्निया स्थित कंपनी के मुख्यालय पहुंचने पर कर्मचारियों ने जेनसन के लिए तालियां बजाईं और नारे भी लगाए। हुआंग की बहाली पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एनवीडिया में उनके जानने वाले सभी कर्मचारी हुआंग की वापसी चाहते थे। पढ़ें एक क्लिक पर...
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हादसे के बाद...
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चंदौली: भाजपा विधायक के काफिले से टकराई में बेकाबू स्कॉर्पियो
उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में सोमवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिला मुख्यालय के फुटिया और जगदीशसराय के पास तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने भाजपा विधायक सुशील सिंह के काफिले में शामिल दो गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में काफिले की दो फॉर्च्यूनर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं, कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। पढ़ें पूरी खबर...
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हिमालयी क्षेत्र में इस बार ज्यादा बारिश और बर्फबारी के आसार
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हिमालयी क्षेत्र में अल-नीनो ने बढ़ाई चिंता
मजबूत होते अल-नीनो के प्रभाव से इस सर्दी में हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस मौसमी बदलाव से भारत, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बाढ़, भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा काफी बढ़ गया है। काठमांडो स्थित अंतरराष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी), बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी और चीनी विज्ञान अकादमी के वायुमंडलीय भौतिकी संस्थान ने संयुक्त रूप से हिंदुकुश हिमालय विंटर आउटलुक 2026 रिपोर्ट में ये आशंका जताई है। पढ़ें पूरी खबर...
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
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स्टॉर्मी डेनियल्स हश मनी केस: ट्रंप सजा रद्द कराने का नया रास्ता मिला
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी मामले में अपनी आपराधिक सजा रद्द कराने की दिशा में नया कानूनी रास्ता मिल गया है। संघीय अपील अदालत ने सोमवार को मामले को न्यूयॉर्क की राज्य अदालत से संघीय अदालत में स्थानांतरित करने का रास्ता खोल दिया। इससे ट्रंप को राष्ट्रपति पद से जुड़ी कानूनी छूट का आधार लेकर अपनी दोषसिद्धि रद्द कराने की मांग करने का मौका मिल सकता है। पढ़ें एक क्लिक पर...