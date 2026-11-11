Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Ramayana Opens 1000 Shows in Indonesia Can It Beat Highest Grosser My Name Is Khan

रामायण: क्या इंडोनेशिया में 'माइ नेम इज खान' का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी फिल्म? जानें पहले दिन कितने टिकट बिके

Wed, 11 Nov 2026 04:29 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 11 Nov 2026 04:29 PM IST
सार

  • नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' आज इंडोनेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
  • सातवें दिन खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने भारत में 34.36 करोड़ कमाए हैं।
  • 'रामायण' इंडोनेशिया की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है।

विज्ञापन
Ramayana Opens 1000 Shows in Indonesia Can It Beat Highest Grosser My Name Is Khan
माइ नेम इज खान, रामायण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' आज 11 नवंबर को इंडोनेशिया में रिलीज हुई है। शुरुआत में इसे अच्छी शुरुआत मिलती दिख रही है। यह ऐसा देश है जहां बॉलीवुड फिल्मों को आम तौर पर बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलती। हालांकि अगर कोई फिल्म वहां की संस्कृति से जुड़ जाए, तो वह अच्छा कर सकती है। बिकारा बॉक्स ऑफिस' के मुताबिक फिल्म की पहले दिन की टिकट बिक्री लगभग 9000 तक पहुंच गई है। यह ब्रिकी पहले दिन के बॉक्स ऑफिस के नतीजों से पहले फिल्म को लेकर लोगों की दिलचस्पी को दर्शाती है।
विज्ञापन
Trending Videos

इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म कौन सी है?
इंडोनेशिया में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म का रिकॉर्ड शाहरुख खान की 'माई नेम इज खान' (1.72 मिलियन डॉलर) के नाम है। ऐसे में शुरुआती आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म 'रामायण' इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

Ramayana Opens 1000 Shows in Indonesia Can It Beat Highest Grosser My Name Is Khan
रामायण - फोटो : यूट्यूब
'रामायण' के कितने शो हुए रिलीज?
यहां सबसे अहम बात सिर्फ टिकटों की संख्या नहीं, बल्कि फिल्म की रिलीज का पैमाना है। इंडोनेशिया में 'रामायण' को 1000 से ज्यादा शो में रिलीज किया गया है। यहां आंकड़ा 'जवान' (221 शो) और 'पठान' (264 शो) की शुरुआती रिलीज के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस इस फिल्म को बड़ी संख्या में दर्शक देखने आएंगे?
 
विज्ञापन

मेकर्स के लिए है बड़ा मौका
इंडोनेशिया में 'रामायण' मेकर्स के लिए एक बड़ा मौका बन सकती है। यह महाकाव्य सदियों से वहां की सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा रहा है। शास्त्रीय नृत्यों से लेकर प्रम्बानन मंदिर परिसर में मौजूद 'रामायण' से जुड़ी प्राचीन नक्काशी तक, यह कहानी इंडोनेशिया की विरासत का अहम हिस्सा है। आम बॉलीवुड फिल्में अक्सर बड़े सितारों और भारतीय सिनेमा के शौकीनों पर निर्भर रहती हैं, मगर 'रामायण' अपनी जानी पहचानी कहानी की वजह से दर्शकों तक पहुंच सकती है।

Ramayana Opens 1000 Shows in Indonesia Can It Beat Highest Grosser My Name Is Khan
रामायण फिल्म - फोटो : इंस्टाग्राम
क्या इंडोनेशिया और बॉलीवुड का नाता?
दिलचस्प बात यह है कि इंडोनेशिया का बॉलीवुड के साथ एक पुराना और गहरा नाता रहा है। वहां शाहरुख खान की लोकप्रियता 1990 के दशक से ही बनी हुई है। 2001 में इंडोनेशिया के सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद 'कुछ कुछ होता है' खूब पसंद की गई। इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी कि जनवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रपति भोज के दौरान, इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसका गाना गाया। शाहरुख खान की फिल्म 'माई नेम इज खान' ने 2010 में इंडोनेशिया में लगभग 1.72 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। यह आज भी वहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी हुई है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 'रामायण' वहां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन सकती है। इसकी वजह यह है कि यह वहां की संस्कृति से जुड़ी है।

'रामायण' के पास मौका है
बॉलीवुड की हालिया फिल्मों के प्रदर्शन को देखते हुए, 'रामायण' की शुरुआती रफ्तार और भी दिलचस्प है। शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने इंडोनेशिया में लगभग 400,000 डॉलर की कमाई की थी, जबकि 'पठान' की कमाई लगभग 375,000 डॉलर रही। बड़े स्तर पर रिलीज होने के कारण, 'रामायण' के पास मौका है कि इन हालिया फिल्मों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़े। बहरहार दर्शकों की मौजूदगी ही यह तय करेगी कि यह फिल्म वहां कितनी कमाई करेगी।

Ramayana Opens 1000 Shows in Indonesia Can It Beat Highest Grosser My Name Is Khan
रामायण - फोटो : यूट्यूब
'रामायण' का कलेक्शन
  • 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'रामायण' ने सातवें दिन खबर लिखे जाने तक भारत में 34.36 करोड़ रुपये कमाए हैं।
  • अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 474.81 करोड़ रुपये हो गया है।
  • दुनियाभर में इस फिल्म ने लगभग 823.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed