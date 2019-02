वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Updated Thu, 21 Feb 2019 06:14 PM IST

सबसे स्टाइलिश जोड़ी और Men and Women of the year award Ranveer Singh और Deepika Padukone को मिला। Fresh face of the year male award Vicky Kaushal को मिला तो वहीं Sara Ali Khan को fresh female of the year का award मिला।