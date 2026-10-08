नाना पाटेकर के निधन पर छलका बॉलीवुड का दर्द, भावुक हुए ये सितारे

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दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार सुबह गोवा में उनके आवास पर निधन हो गया। अभिनेता को गंभीर कार्डियक अरेस्ट आया, जिसके बाद उन्हें 45 मिनट तक सीपीआर भी दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक्टर ने 75 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई हर कोई हैरान रह गया। अब बॉलीवुड और राजनीति जगत के सितारे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नाना को श्रद्धांजलि दे रहे हैं।



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