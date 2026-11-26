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सुबह 6 बजे भजन बजाने, जोर-जोर से गाने और बाथरूम का दरवाजा खुला छोड़ने को लेकर ट्विंकल ने अक्षय को खूब सुनाया। इतना ही नहीं, शो में बिना फीस के आने पर भी अभिनेत्री ने मजेदार तंज कसा। विज्ञापन करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' में इस बार अक्षय कुमार और भोजपुरी स्टार रवि किशन नजर आए। शो के दौरान दोनों ने खूब मस्ती-मजाक किया। वहीं, अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना को फोन कर उनसे बात की, लेकिन ट्विंकल ने फोन उठाते ही अक्षय की शिकायतों का पिटारा खोल दिया।

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क्या बोलीं ट्विंकल खन्ना?

शो के दौरान अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना को फोन किया और स्पीकर पर बात करने लगे। फोन उठाते ही ट्विंकल ने कहा कि वह पिछली रात ठीक से सो नहीं पाई थीं और अक्षय ने सुबह जल्दी भजन बजाकर उनकी नींद खराब कर दी। उन्होंने अक्षय के गाने पर भी चुटकी ली।



ट्विंकल ने कहा, 'मैं पिछली रात मुश्किल से सो पाई थी। फिर तुमने सुबह-सुबह मुझे उठा दिया। आखिर सुबह 6 बजे कौन भजन बजाता है? और ऊपर से तुम उससे भी तेज गाने लगते हो, जैसे तुम अनूप जलोटा हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि कम से कम बाथरूम का दरवाजा ठीक से बंद किया करो।'

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