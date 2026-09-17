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Gold and Silver Rates Today: Gold prices have surged by ₹1,200, while silver prices have also risen by ₹7,400!
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सोने की कीमतो में आया 1,200 रुपये का उछाल,चांदी के दाम में भी 7,400 रुपये का इजाफा!
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:00 AM IST
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तीन सत्रों की लगातार गिरावट के बाद बुधवार को घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी देखने को मिली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,200 रुपये की बढ़त के साथ 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को सोने का भाव 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। लगातार तीन कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद कीमतों में आया यह उछाल बाजार में खरीदारी की धारणा मजबूत होने का संकेत देता है। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक, कीमतों में गिरावट के बाद निवेशकों और कारोबारियों ने सौदेबाजी खरीदारी की, जिससे सोने की मांग को सहारा मिला। केवल सोना ही नहीं, बल्कि चांदी की कीमत में भी बुधवार को बड़ा उछाल दर्ज किया गया। दो सत्रों तक कीमत स्थिर रहने के बाद चांदी 7,400 रुपये बढ़कर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मंगलवार को चांदी का भाव 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम था।
इस तरह एक ही कारोबारी सत्र में चांदी की कीमत में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक-जिंस सौमिल गांधी के अनुसार, सोने की कीमतों में लगातार तीन सत्रों की गिरावट के बाद कारोबारियों ने निचले स्तर पर सौदेबाजी खरीदारी की। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने भी कीमती धातुओं के प्रति बाजार की धारणा को मजबूत किया। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में नरमी को भी सोने और चांदी के लिए सकारात्मक कारक माना गया। आम तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में नरमी से गैर-ब्याज देने वाली परिसंपत्तियों, जैसे सोना, के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। बुधवार की यह तेजी ऐसे समय में देखने को मिली जब वैश्विक बाजार अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगामी नीतिगत फैसले पर नजर बनाए हुए था। फेड के ब्याज दर संबंधी फैसले और आगे की मौद्रिक नीति के संकेतों का असर सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर पड़ सकता है। कुल मिलाकर, बुधवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों ने पिछले कारोबारी रुझान को पलटते हुए मजबूत बढ़त दर्ज की। जहां सोना 1,200 रुपये महंगा होकर 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, वहीं चांदी 7,400 रुपये की छलांग लगाकर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। बाजार की नजर अब आगे कच्चे तेल की कीमतों, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और फेडरल रिजर्व के नीतिगत रुख पर बनी रहेगी, क्योंकि ये कारक आने वाले सत्रों में कीमती धातुओं की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
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