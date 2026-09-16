फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Bazar ›   Gold Silver Price Sone Chandi ke Bhav Bullion Market Price Gold Silver Price in Delhi NCR

सोने में 1,200 रुपये का उछाल: मांग बढ़ने और कच्चे तेल की नरमी से लौटी तेजी, जानिए चांदी की कीमतें क्या

Wed, 16 Sep 2026 09:04 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Wed, 16 Sep 2026 09:04 PM IST
सार

नई दिल्ली में सोने की कीमतों में 1,200 रुपये की बड़ी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे तीन सत्रों की गिरावट समाप्त हुई। व्यापारियों की सौदेबाजी खरीद और कच्चे तेल की कीमतों में कमी ने कीमती धातुओं की धारणा को मजबूत किया। चांदी भी 7,400 रुपये उछली। फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय का इंतजार है।

विज्ञापन
Gold Silver Price Sone Chandi ke Bhav Bullion Market Price Gold Silver Price in Delhi NCR
सोने-चांदी का भाव - फोटो : amarujala.com

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

तीन सत्रों की लगातार गिरावट के बाद बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ा उछाल आया। राष्ट्रीय राजधानी में सोना 1,200 रुपये बढ़कर 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। व्यापारियों की सौदेबाजी खरीद और कच्चे तेल की कीमतों में कमी से कीमती धातुओं की धारणा मजबूत हुई। चांदी भी दो सत्रों तक स्थिर रहने के बाद 7,400 रुपये उछलकर 2.42 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।

विज्ञापन


स्थानीय व्यापारियों के अनुसार, 99.9 फीसदी शुद्धता वाला सोना 1,200 रुपये बढ़कर 1,55,600 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह मंगलवार के बंद स्तर 1,54,400 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। चांदी भी 2,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम के पिछले बंद स्तर के मुकाबले बढ़ी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक- जिंस, सौमिल गांधी ने बताया कि लगातार तीन सत्रों के नुकसान के बाद व्यापारियों ने सौदेबाजी खरीद का सहारा लिया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने कीमती धातुओं के प्रति धारणा में सुधार किया। अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में नरम रुख ने भी कीमती धातुओं को अतिरिक्त समर्थन दिया। यह सब अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत निर्णय से पहले हुआ।

विज्ञापन

सोने-चांदी में क्यों आया उछाल?

सोने की कीमतों में यह वृद्धि कई कारकों के कारण हुई। व्यापारियों ने गिरावट के बाद कम दाम पर खरीदारी का मौका देखा। कच्चे तेल की कीमतों में कमी से बाजार में सकारात्मक माहौल बना। सौमिल गांधी के अनुसार, अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में नरमी भी एक महत्वपूर्ण कारण रही। वैश्विक बाजारों में हाजिर सोना 53.96 अमेरिकी डॉलर बढ़कर 4,348.10 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गया। चांदी भी 1.5 फीसदी बढ़कर 64.61 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

फेडरल रिजर्व के फैसले का क्या है इंतजार?

निवेशक फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के मौद्रिक नीति निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीराए एसेट शेयरखान के जिंसों के प्रमुख, प्रवीण सिंह ने कहा कि सत्र के दौरान हाजिर सोना एक फीसदी से अधिक बढ़कर 4,350 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था। हालांकि, यह काफी हद तक 4,300 अमेरिकी डॉलर के स्तर के आसपास ही सीमित रहा। मंगलवार को तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद सोने का लचीलापन फेड के आगे के रुख पर अनिश्चितता दर्शाता है।

क्या ब्याज दरें बढ़ेंगी?

निवेशक यह जानने में रुचि रखते हैं कि क्या यह ब्याज दर वृद्धि एक बार की होगी या वृद्धि की एक शृंखला बन सकती है। बाजार इस बैठक में फेडरल रिजर्व द्वारा 25 आधार अंक की ब्याज दर वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। प्रवीण सिंह ने बताया कि फेड के रुख को लेकर बाजार में अभी भी स्पष्टता नहीं है। यह अनिश्चितता कीमती धातुओं के लिए समर्थन का काम कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed