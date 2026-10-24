ग्लोबल कार एक्सपोर्ट में भारतीय गाड़ियों की बड़ी छलांग: कौन-सी गाड़ी रही नंबर वन? देखें टॉप 10 मॉडल्स की सूची

मारुति सुजुकी ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजार में भी अपना दबदबा बना लिया है। पिछले महीने के एक्सपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है। इस बार कंपनी की ऑफ-रोडर एसयूवी मारुति सुजुकी जिम्नी ने एक्सपोर्ट के मामले में बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं सितंबर में भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली टॉप-दस कारों के बारे में विस्तार से।

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