ग्लोबल कार एक्सपोर्ट में भारतीय गाड़ियों की बड़ी छलांग: कौन-सी गाड़ी रही नंबर वन? देखें टॉप 10 मॉडल्स की सूची
- जिम्नी बनी सितंबर की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कार।
- जिम्नी की 9,124 यूनिट विदेश भेजी गईं ।
- सालाना एक्सपोर्ट में हुई 46.81% की बढ़ोतरी।
- फ्रोंक्स दूसरे, डिजायर तीसरे नंबर पर रही।
- अर्टिगा के एक्सपोर्ट में 751.45% उछाल रहा।
विस्तार
मारुति सुजुकी ने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजार में भी अपना दबदबा बना लिया है। पिछले महीने के एक्सपोर्ट के ताजा आंकड़ों ने ऑटो इंडस्ट्री को चौंका दिया है। इस बार कंपनी की ऑफ-रोडर एसयूवी मारुति सुजुकी जिम्नी ने एक्सपोर्ट के मामले में बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल कर लिया है। आइए जानते हैं सितंबर में भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली टॉप-दस कारों के बारे में विस्तार से।
सितंबर 2026 एक्सपोर्ट में किसने मारी बाजी?
- पिछले महीने यानी सितंबर 2026 में मारुति सुजुकी जिम्नी भारत से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली कार रही। बीते महीने इसकी कुल 9,124 यूनिट विदेशी बाजारों में भेजी गईं। पिछले साल सितंबर 2025 में यह आंकड़ा 6,215 यूनिट था। इस तरह एक साल में जिम्नी के एक्सपोर्ट में 46.81 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- जिम्नी के बाद मारुति सुजुकी फ्रोंक्स दूसरे और डिजायर तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, इसके सभी मॉडल्स के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ कारों की विदेश में मांग पिछले साल के मुकाबले कम भी रही।
दूसरे और तीसरे नंबर पर किसका रहा दबदबा?
- मारुति सुजुकी फ्रोंक्स सितंबर 2026 में एक्सपोर्ट के मामले में दूसरे स्थान पर रही। इस दौरान इसकी 8,771 यूनिट विदेश भेजी गईं। हालांकि, सितंबर 2025 के मुकाबले फ्रोंक्स के एक्सपोर्ट में 24.22 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
- वहीं, मारुति सुजुकी डिजायर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसकी कुल 8,430 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। डिजायर के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 139.28 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
- जबकि चौथे नंबर पर ह्यूंदै वरना रही। सितंबर में इसकी 6,596 यूनिट विदेश भेजी गईं, जो पिछले साल के मुकाबले 8.45 फीसदी ज्यादा हैं।
पांचवें और छठे नंबर पर कौन सी कार रही?
- ह्यूंदै आई10 निओस ने एक्सपोर्ट की सूची में पांचवां स्थान हासिल किया। सितंबर 2026 में इसकी 5,945 यूनिट विदेश भेजी गईं। पिछले साल के मुकाबले इसके एक्सपोर्ट में 15.41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- वहीं छठे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट रही। इसकी 4,530 यूनिट एक्सपोर्ट हुई। हालांकि, स्विफ्ट के एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 33.56 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
- इसके बाद सातवें स्थान पर ह्यूंदै ऑरा रही। सितंबर में इसकी 4,376 यूनिट विदेश भेजी गईं। ऑरा के एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले 5.55 फीसदी की कमी आई।
वर्टस और अर्टिगा के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी
- इसके अलावा फॉक्सवैगन वर्टस सितंबर 2026 में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कारों की सूची में आठवें नंबर पर रही। इसकी कुल 3,653 यूनिट विदेश भेजी गईं। पिछले साल की तुलना में इसके एक्सपोर्ट में 45.25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
- नौवें स्थान पर मारुति सुजुकी अर्टिगा रही। सितंबर में इसकी 3,525 यूनिट एक्सपोर्ट की गईं। अर्टिगा के एक्सपोर्ट में सबसे बड़ी सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली। सितंबर 2025 के मुकाबले इसका आंकड़ा 751.45 फीसदी बढ़ा।
- वहीं, निसान सनी (Nissan Sunny) दसवें स्थान पर रही। इसकी 3,319 यूनिट विदेश भेजी गईं, लेकिन इसके एक्सपोर्ट में सालाना आधार पर 26.15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
इंजन और फीचर्स के मामले में कैसी है मारुति जिम्नी?
- मारुति सुजुकी जिम्नी में 1.5-लीटर K15B पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह इंजन 104.8bhp की पावर और 134.2Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें पांच स्पीड मैनुअल और चार स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है। जिम्नी में ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम भी दिया गया है, जो इसे अलग तरह की सड़क परिस्थितियों में चलाने के लिहाज से उपयोगी बनाता है।
- माइलेज की बात करें तो इसके मैनुअल वैरिएंट का आंकड़ा करीब 16.94 किमी प्रति लीटर और ऑटोमैटिक वैरिएंट का करीब 16.39 किमी प्रति लीटर बताया गया है।
भारत में कितनी है जिम्नी की कीमत?
- भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी जिम्नी की एक्स-शोरूम कीमत करीब 12.74 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 14.95 लाख रुपये तक जाती है।
- एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सितंबर 2026 के एक्सपोर्ट आंकड़ों में जिम्नी का पहले स्थान पर रहना इसकी विदेशी बाजारों में मौजूद मांग को दिखाता है। हालांकि, केवल एक महीने के आंकड़ों से लंबे समय का रुझान तय नहीं किया जा सकता। आने वाले महीनों के एक्सपोर्ट आंकड़ों से पता चलेगा कि जिम्नी अपनी यह बढ़त कितनी बरकरार रख पाती है।