मारुति सुजुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन भारत में लॉन्च: जानें क्या है इसमें खास और कितनी है कीमत?

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) के बाजार में एक साल सफलतापूर्वक पूरे होने के जश्न में इसका एक स्पेशल ऑरम एडिशन (Aurum Edition) लॉन्च कर दिया है। इस नए एडिशन को खास कॉस्मेटिक और एक्सेसरी अपग्रेड्स के साथ उतारा गया है। स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी विक्टोरिस की एक्स-शोरूम कीमतें 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच हैं। जबकि इस नए ऑरम एडिशन किट की कीमत 22,990 रुपये रखी गई है। जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस एनिवर्सरी एडिशन में क्या कुछ खास मिलता है:

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