मारुति सुजुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन भारत में लॉन्च: जानें क्या है इसमें खास और कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Sat, 24 Oct 2026 12:39 PM IST
सार
- मारुति सुजुकी ने Victoris के बाजार में एक साल पूरे होने के मौके पर इसका खास Aurum Edition लॉन्च किया है।
- Aurum Edition एडिशन Strong Hybrid वेरिएंट पर आधारित है।
- जानें क्या है इसमें खास।
विज्ञापन
विस्तार
मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने अपनी लोकप्रिय एसयूवी विक्टोरिस (Victoris) के बाजार में एक साल सफलतापूर्वक पूरे होने के जश्न में इसका एक स्पेशल ऑरम एडिशन (Aurum Edition) लॉन्च कर दिया है। इस नए एडिशन को खास कॉस्मेटिक और एक्सेसरी अपग्रेड्स के साथ उतारा गया है। स्टैंडर्ड मारुति सुजुकी विक्टोरिस की एक्स-शोरूम कीमतें 10.50 लाख रुपये से 19.99 लाख रुपये के बीच हैं। जबकि इस नए ऑरम एडिशन किट की कीमत 22,990 रुपये रखी गई है। जिसे स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस एनिवर्सरी एडिशन में क्या कुछ खास मिलता है:
विज्ञापन
लैटिन भाषा के शब्द 'ऑरम' (जिसका अर्थ सोना होता है) पर आधारित यह एडिशन एसयूवी की पहली सालगिरह और इसकी शानदार सफलता को दर्शाता है। इसके बाहरी लुक को और अधिक प्रीमियम बनाने के लिए कई बदलाव किए गए हैं:
ऑरम एडिशन के डिजाइन और एक्सटीरियर में क्या खास बदलाव किए गए हैं?
विज्ञापन
- कॉपर इंसर्ट्स: फ्रंट, साइड और रियर स्किड प्लेट्स के साथ-साथ व्हील आर्च पर कॉपर-कलर्ड इंसर्ट्स दिए गए हैं, जो इसे एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
- क्रोम एक्सेसरीज: फ्रंट ग्रिल, फेंडर, बंपर, बॉडी साइड मोल्डिंग और डोर वाइजर पर आकर्षक क्रोम एलिमेंट्स जोड़े गए हैं।
- इंटीरियर अपडेट्स: केबिन के अंदर ग्राहकों को ऑल-वेदर 3D केबिन मैट्स, 3D बूट मैट और रियर ट्रंक सिल्ल गार्ड जैसी उपयोगी एक्सेसरीज मिलती हैं।
विज्ञापन
मारुति सुजुकी विक्टोरिस ऑरम एडिशन को इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड (Strong Hybrid) पावरट्रेन पर तैयार किया गया है:
इस स्पेशल एडिशन का पावरट्रेन और इंजन सेटअप कैसा है?
- इंजन और मोटर: इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जिसे एक इलेक्ट्रिक मोटर और लीथियम-आयन बैटरी के साथ जोड़ा गया है।
- पावर आउटपुट: यह सिस्टम कंबाइंड तौर पर लगभग 116 hp की पावर और 122 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसमें प्योर ईवी (EV) मोड का विकल्प भी मिलता है और इसे ई-सीवीटी (e-CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा, यह एसयूवी पेट्रोल और सीएनजी विकल्पों में भी उपलब्ध है।
मारुति सुजुकी ने इस खास लॉन्च के लिए बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर को अपने ऑरम एडिशन कैंपेन का ब्रांड फेस बनाया है। कंपनी का मानना है कि शाहिद कपूर की ऊर्जा, स्टाइल और प्रीमियम लाइफस्टाइल का शौक इस एसयूवी की उस पोजीशनिंग के साथ पूरी तरह मेल खाता है जो युवा, महत्वाकांक्षी और टेक-सैवी खरीदारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर क्यों बने हैं इस कैंपेन का चेहरा?
पहले साल में मारुति सुजुकी विक्टोरिस का कुल सेल्स परफॉर्मेंस कैसा रहा है?
मारुति सुजुकी विक्टोरिस ने भारतीय बाजार में अपनी शुरुआत के साथ ही शानदार प्रदर्शन किया है:
- रिकॉर्ड बिक्री: अपने लॉन्च के पहले ही साल में इस एसयूवी ने कुल 1,47,602 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो पैसेंजर वाहन सेगमेंट में किसी भी नए मॉडल के लॉन्च के लिहाज से अब तक की सबसे अधिक है।
- मासिक आंकड़े: इसकी मासिक बिक्री लगातार 10,000 से 13,000 यूनिट्स के बीच बनी हुई है, और जनवरी 2026 में इसने 15,240 यूनिट्स की अपनी सबसे ऊंची मासिक बिक्री का आंकड़ा भी छुआ है।