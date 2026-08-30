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CNG Car इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर | CNG Rule | CNG Vehicles | No Gas Refill | CNG Cars
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 30 Aug 2026 05:05 PM IST
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CNG वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों के लिए सुरक्षा जांच से जुड़े नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपके वाहन के सीएनजी सिलेंडर का हाइड्रो टेस्ट या कंप्लायंस प्लेट की वैधता समाप्त हो चुकी है, तो CNG स्टेशन पर गैस भरने से मना किया जा सकता है।
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