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उत्तरकाशी में हादसा: मंजगांव के समीप 50 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, तीन लोग घायल

Sun, 15 Nov 2026 11:15 AM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 15 Nov 2026 11:15 AM IST
सार

 मंजगांव के समीप वाहन गहरी खाई में जा गिरा। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाला।

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Uttarkashi: Vehicle falls into a 50-meter-deep gorge near Manjgaon; three people injured
वाहन खाई में गिरी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल क्षेत्र के मंजगांव के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार तीन लोग घायल हो गए।

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को खाई से बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को निजी वाहन से उपचार के लिए ब्रह्मखाल अस्पताल ले जाया जा रहा है।

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