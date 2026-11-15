उत्तरकाशी में हादसा: मंजगांव के समीप 50 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, तीन लोग घायल

उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल क्षेत्र के मंजगांव के समीप एक वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में वाहन सवार तीन लोग घायल हो गए।

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