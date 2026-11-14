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रुड़की: फिल्म निर्देशक हाजी शकील को 40 करोड़ की फिरौती के लिए धमकी, लॉरेंस विश्नोई का नाम आया सामने

Sat, 14 Nov 2026 09:49 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की।
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की। Published by: Renu Saklani Updated Sat, 14 Nov 2026 09:49 PM IST
सार

धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड आए बॉलीवुड निर्देशक को फोन पर धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी देने वाले ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का दावा करते हुए बड़ी रकम की मांग की है।

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Mumbai politician and bollywood director haji shakeel saifi gets 40 crore extortion threat in roorkee
फिल्म निर्देशक हाजी शकील को 40 करोड़ की फिरौती - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कलियर में जियारत करने आए मुंबई के राजनेता एवं बॉलीवुड निर्देशक हाजी शकील सैफी को फोन पर 40 करोड़ रुपये की फिरौती मांगने और परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। धमकी देने वाले ने कथित तौर पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया है। इस संबंध में हाजी शकील ने कलियर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है।

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हाजी शकील के मुताबिक, उन्हें मोबाइल फोन पर अनिल पंडित नाम के व्यक्ति की ओर से धमकी दी गई। फोन करने वाले ने 40 करोड़ रुपये की फिरौती नहीं देने पर उनके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी उन्हें इसी तरह की धमकी मिल चुकी है। घटना के बाद हाजी शकील ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।
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बताया जा रहा है कि फिरौती लॉरेंस विश्नोई के नाम से भी मांगी जा रही है। देहात अभय सिंह ने बताया कि हाजी शकील कलियर में जियारत के लिए आए थे। उन्हें पहले भी धमकी भरे फोन आ चुके हैं। इस संबंध में संबंधित पक्ष की ओर से दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है। एसपी देहात अभय सिंह ने बताया कि हाजी शकील कलियर में आए थे, उन्हें पहले भी धमकी के फोन आए हैं और इस संबंध में दिल्ली में पहले से ही एक प्राथमिकी दर्ज है।

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