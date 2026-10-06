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Uttarkashi News: रावण तपलीला के साथ शुरू हुई रामलीला का मंचन

Tue, 06 Oct 2026 06:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Tue, 06 Oct 2026 06:11 PM IST
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The staging of Ramlila began with the 'Ravan Tap-Leela' (the episode depicting Ravana's penance).
उत्तरकाशी। आदर्श रामलीला समिति की ओर से आयोजित रामलीला मंचन का सोमवार रात विधिवत शुभारंभ हुआ। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने संयुक्त रूप से रामलीला का शुभारंभ किया। पहले दिन रावण तपलीला, कैलाश लीला और पृथ्वी विचार लीला के जीवंत मंचन ने दर्शकों को भावविभोर कर दिया।
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रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला के शुभारंभ अवसर पर गंगोत्री विधायक, डीएम और एसपी ने कहा कि नगर में आयोजित होने वाले ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को सफल बनाने में प्रशासन की ओर से हरसंभव सहयोग दिया जाएगा।
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इस दौरान रामलीला समिति की स्मारिका का विमोचन भी किया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष डॉ. जयेंद्र पंवार, प्रबंधक भूपेश कुडियाल, ब्रह्मानंद नौटियाल, गजेंद्र मटूड़ा, शांति प्रसाद भट्ट, अरविंद राणा, अमरपाल रमोला, रमेश चौहान, उषा चौहान, किरन पंवार, विजय प्रकाश भट्ट आदि मौजूद रहे। संवाद
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