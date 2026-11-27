विज्ञापन

जिलाधिकारी को सौंपे प्रार्थनापत्र में बौन गांव निवासी पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंद्रा देवी ने बताया कि वह करीब तीन वर्ष पूर्व अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुकी है। नियमानुसार सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली धनराशि के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किए लेकिन अब तक उन्हें भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उपचार की आवश्यकता है।चंद्रा देवी ने कहा कि लंबे समय तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली धनराशि उनके लिए आर्थिक सहारा है लेकिन तीन साल से भुगतान लंबित होने के कारण उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले का संज्ञान लेकर संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश देने और उनकी बकाया सेवानिवृत्ति धनराशि का शीघ्र भुगतान कराने की मांग की है। संवाद