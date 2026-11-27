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पूर्व विधायक ने बताया कि अग्निकांड में कई परिवारों के मकान पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। ऐसे में उनके सामने रहने की समस्या हो गई है। उन्होंने कहा कि वन विभाग से लकड़ी उपलब्ध होते ही स्थानीय लोगों के सहयोग से शेल्टर हाउस बनाने का काम शुरू कराया जाएगा। लक्ष्य है कि अगले 10 से 15 दिनों के भीतर अस्थायी आवास तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि आग में मकानों के साथ ही लोगों का घरेलू सामान, खाद्यान्न और जरूरी दस्तावेज भी जल गए हैं। ऐसे में प्रभावित परिवारों को दोबारा सामान्य जीवन में लौटने के लिए हरसंभव सहयोग की जरूरत है। अग्निकांड के बाद गांव में पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती बना है। संवाद

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पुरोला। मोरी विकासखंड के पवाणी गांव में अग्निकांड से बेघर हुए परिवारों को छत मुहैया कराने के लिए पूर्व विधायक मालचंद ने वन मंत्री से वार्ता कर प्रभावितों को निशुल्क लकड़ी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।