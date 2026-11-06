Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Stone pelting at indoor badminton court in Souli, players panicked

Uttarkashi News: सौली में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट पर पत्थरबाजी, खिलाड़ियों में मची दहशत

Fri, 06 Nov 2026 07:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:20 PM IST
विज्ञापन
Stone pelting at indoor badminton court in Souli, players panicked
नौगांव (उत्तरकाशी)। सौली कस्बे के समीप स्थित एक निजी इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में अज्ञात लोगों की पत्थरबाजी से खिलाड़ियों में दहशत फैल गई। बीती शाम बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों के बीच उस समय अफरातफरी मच गई, जब अचानक कोर्ट की छत पर पत्थरों की बौछार शुरू हो गई। करीब दस मिनट तक हुई इस पत्थरबाजी से कोर्ट की छत को नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद कोर्ट संचालक ने स्थानीय पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, सौली के समीप बने इस इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में बड़कोट और नौगांव क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी और युवा नियमित रूप से सुबह-शाम खेल गतिविधियों के लिए पहुंचते हैं। बीते शाम करीब साढ़े छह बजे कोर्ट के अंदर छह खिलाड़ी बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक कुछ अज्ञात लोगों ने कोर्ट की छत पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। लगातार पत्थर गिरने की आवाज से खिलाड़ी घबरा गए। जब तक वे कुछ समझ पाते, पत्थर फेंकने वाले मौके से फरार हो गए।
विज्ञापन

कोर्ट संचालक डॉ. अमित रावत ने बताया कि घटना के समय वह स्वयं भी कोर्ट के अंदर मौजूद थे। पिछले चार वर्षों में पहली बार इस तरह की घटना सामने आई है, जिससे वह भी हैरान हैं। उन्होंने बताया कि पत्थरबाजी से कोर्ट की छत को क्षति पहुंची है। डॉ. रावत ने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज कराई है और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। घटना ने क्षेत्र में खेल गतिविधियों के लिए बने निजी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed