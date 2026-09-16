फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Small polyhouses will transform the face of farming in the hills.

Uttarkashi News: छोटे पॉलीहाउस से बदलेगी पहाड़ की खेती की तस्वीर

Wed, 16 Sep 2026 05:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Wed, 16 Sep 2026 05:32 PM IST
विज्ञापन
Small polyhouses will transform the face of farming in the hills.
उत्तरकाशी। पहाड़ में छोटी जोत और मौसम पर निर्भर खेती के बीच उत्तरकाशी में छोटे पॉलीहाउस के जरिए संरक्षित खेती का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत 50 से 500 वर्गमीटर के क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस में सब्जी और फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
विज्ञापन

कृषि विज्ञान केंद्र, चिन्यालीसौड़ में आयोजित प्रशिक्षण में भटवाड़ी और गंगा घाटी के 114 किसानों ने हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने संरक्षित खेती में सब्जी उत्पादन एवं प्रबंधन, रोग-कीट नियंत्रण, पोषक तत्व प्रबंधन, कटाई के बाद उत्पादों के रखरखाव व प्रसंस्करण और वर्मी कंपोस्टिंग की जानकारी दी। किसानों को पॉलीहाउस और फील्ड विजिट भी कराई गई। सहायक उद्यान अधिकारी टीएस पुंडीर ने बताया कि किसान अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से पॉलीहाउस के लिए आवेदन कर सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed