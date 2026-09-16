Uttarkashi News: सरकारी संपत्तियों की लीज पर कांग्रेस मुखर

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उत्तरकाशी/पुरोला। सरकारी भूमि और परिसंपत्तियों को लीज व पीपीपी मोड के जरिए निजी हाथों में दिए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की मांग की है।उत्तरकाशी में जिला कांग्रेस कमेटी की पत्रकार वार्ता में जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत ने कहा कि सरकारी भूमि प्रदेश की जनता की संपत्ति है। यदि सरकार इसका उपयोग राजस्व बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए करना चाहती है तो आवंटन अथवा लीज में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पहली प्राथमिकता संबंधित ग्राम समाज, दूसरी संबंधित ब्लॉक और तीसरी संबंधित जनपद के स्थानीय निवासियों को दी जाए।उधर, पुरोला में यमुना घाटी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश चौहान ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से सरकारी भूमि एवं परिसंपत्तियों को लीज और पीपीपी मोड पर निजी हाथों में देने का रास्ता आसान किया गया है। दिनेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर जनता के बीच तक उठाएगी।