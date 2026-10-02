फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Rishabh and Kareena emerged victorious in the 600-meter race in the boys' and girls' categories, respectively.

Uttarkashi News: 600 मीटर बालक वर्ग में ऋषभ और बालिका वर्ग में करीना ने मारी बाजी

Fri, 02 Oct 2026 05:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Fri, 02 Oct 2026 05:23 PM IST
विज्ञापन
Rishabh and Kareena emerged victorious in the 600-meter race in the boys' and girls' categories, respectively.
फोटो सहित
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पुरोला। कमल नदी तट स्थित खेल मैदान में आयोजित जिला स्तरीय मिनी खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन ट्रैक स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर खेल भावना के साथ खेलने का आह्वान किया।

बालक वर्ग की 600 मीटर दौड़ में उच्च प्राथमिक विद्यालय कफनोल, नौगांव के ऋषभ ने प्रथम स्थान हासिल किया। पटूड़ी, डुंडा के राजन द्वितीय और दणगाण, मोरी के राजीव तृतीय रहे। 400 मीटर दौड़ में ब्रीजा स्कूल चिन्यालीसौड़ के आदित्य प्रथम, सौम्यजीत पंचोला द्वितीय और एनसीएसएस स्कूल मोरी के दीपेंद्र तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग की 400 मीटर दौड़ में राप्रावि मोरी की रेशमा ने पहला स्थान प्राप्त किया। राप्रावि जखोल, मोरी की सरगुन द्वितीय और राप्रावि हटनाली, चिन्यालीसौड़ की ईशा तृतीय रही। 600 मीटर बालिका वर्ग में उच्च प्राथमिक विद्यालय कफनोल, नौगांव की करीना प्रथम, ब्रह्मखाल, डुंडा की आरुषि द्वितीय रही। गढ़त, चिन्यालीसौड़ की शोभा और बंधानगांव की दीक्षा संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। व्यायाम विशेष प्रदर्शन प्रतियोगिता में चिन्यालीसौड़ ने प्रथम, पुरोला ने द्वितीय और नौगांव ने तृतीय स्थान हासिल किया। पालिकाध्यक्ष बिहारी लाल शाह ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी। इस दौरान मनोज हिमानी, करुणा बिष्ट, अनुराधा गुसाईं, अंकित चौहान, मीना असवाल, चरण असवाल, विनीता रतूड़ी, अतोला देवी, कविता जैन आदि थे।
विज्ञापन

संवाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें