अंकिता हत्याकांड: नार्को टेस्ट पर सहमति के लिए आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर

नार्को टेस्ट की सहमति के सिलसिले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर शुक्रवार को कोर्ट हो सकते हैं। दोनों के सहमत होने के बाद ही नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सीबीआइ की मजिस्ट्रेट कोर्ट की ओर से उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर को नोटिस जारी कर शुक्रवार को कोर्ट के समक्ष पेश होने के आदेश जारी किए गए थे।

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