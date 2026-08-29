Uttarkashi News: स्ट्रीट लाइटें लगाने के बाद कनेक्शन देना भूली पालिका

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स्थानीय निवासी प्रदीप राणा ने बताया कि नगरपालिका की ओर से गर्मपानी से गणेशपुर तक गंगोत्री हाईवे के किनारे और आवासीय बस्ती में स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी लेकिन चार माह से इनमें बिजली नहीं आई है। पालिका की ओर से इनको अभी तक बिजली के कनेक्शन से नहीं जोड़ा गया है। इस संबंध में पालिका के अधिकारियों से फोन पर संपर्क नहीं हो पाया। संवाद

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उत्तरकाशी। नगर पालिका की ओर से गंगोरी वार्ड के गर्मपानी और गणेशपुर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट तो लगा दी गई लेकिन उनमें चार माह से बिजली का कनेक्शन न देने के कारण वह शोपीस बनी है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पालिका की ओर से लाइटों को लगाने के बाद आगे की किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है।