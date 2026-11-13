Uttarkashi News: प्रयागराज के महंत बलवीर गिरि महाराज पहुंचे नौगांव

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इस दौरान महंत बलवीर गिरि महाराज ने कण्डाऊं गांव पहुंचकर मंदिर के गर्भगृह में विराजमान क्षेत्र के आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ पैदल यात्रा कर देवराना मंदिर पहुंचकर वहां स्थित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद महंत बलवीर गिरि महाराज ने नागेश्वर शिव मंदिर में रात्रि विश्राम किया। इस अवसर पर मोहन गिरि महाराज, व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन रमोला, बलदेव चौहान, अजय रावत, शिवम चौहान और मोहित रावत मौजूद रहे। संवाद

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नौगांव (उत्तरकाशी)। प्रयागराज स्थित बाघम्बरी गद्दी पीठ के लेटे हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरि महाराज के नौगांव क्षेत्र पहुंचने पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला।