उत्तरकाशी में मर्डर: मामूली कहासुनी के बाद बिगड़ी बात; भतीजे ने कुल्हाड़ी से वार कर चाचा को मार डाला
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 08 Sep 2026 11:16 AM IST
सार
भतीजे की चाचा से किसी बात पर कहासुनी हो गई। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि भतीजा गुस्सा में आ गया और उसने चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
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विस्तार
उत्तरकाशी में मोरी प्रखंड की फतेपर्वत पट्टी के बरी गांव में कहासुनी के बाद हुए विवाद में भतीजे ने कुल्हाड़ी से हमला कर चाचा की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना से क्षेत्र में सनसनी है।
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सोमवार सुबह बरी गांव निवासी करम चंद उर्फ गांधी की भतीजे सुमन चंद्र उर्फ सुबेन से किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर सुमन ने चाचा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे करम चंद की गर्दन और हाथ पर गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद सुमन फरार हो गया।
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घटना की सूचना मिलने पर मोरी थाने के थानाध्यक्ष दीपक रावत टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस उपाधीक्षक चंचल शर्मा ने बताया कि मामले की जांच और आरोपी की तलाश की जा रही है।