गंगोत्री हाईवे : ज्ञानसू से भटवाड़ी तक गड्ढे ही गड्ढे

विज्ञापन

उत्तरकाशी। गंगोत्री हाईवे पर ज्ञानसू से लेकर भटवाड़ी तक बने गड्ढे बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। साथ ही अब मानसून सीजन के बाद शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में एक बार फिर लोगों को गड्ढों के साथ नेताला-भटवाड़ी के भूस्खलन जोन व धंसती सड़कें यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनेगी। इसको लेकर भाजपा के जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बीआरओ को जल्द ही सड़क के गड्ढे भरने के निर्देश देने की मांग की है।दूसरी ओर जिला होटल एसोसिएशन की ओर से भी नेताला के भूस्खलन जोन सहित गंगोत्री हाईवे क चौड़ीकरण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होेंने कहा कि अब दोबारा मानसून सीजन के बाद चारधाम यात्रा रफ्तार पकड़ती है लेकिन सड़क की दुर्दशा एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकती है। साथ ही कहा कि बड़ेथी से लेकर गंगोत्री तक सड़क का चौड़ीकरण जल्द किया जाए।वहीं, बड़ेथी से तेखला तक प्रभावित होने वाले लोगों को जल्द ही मुआवजा दिया जाए। दूसरी ओर भाजपा के जिलाध्यक्ष नागेंद्र चौहान ने कहा कि गंगोत्री हाईवे पर विशालकाय गड्ढे हर समय हादसों को न्योता दे रहे हैं। पूर्व में गंगोरी और आसपास के क्षेत्र मेें इन गड्ढों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। साथ हल्की बरसात होने पर यह गड्ढे पानी भरने के कारण तालाब का रूप ले लेते हैं। बीआरओ की इस कार्यप्रणाली के कारण लोगों में बहुत रोष है।