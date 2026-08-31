फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Disease threat looms over Rawain's signature red rice

Uttarkashi News: रवांई की पहचान लाल धान पर मंडराया बीमारी का संकट

Mon, 31 Aug 2026 05:02 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Mon, 31 Aug 2026 05:02 PM IST
विज्ञापन
Disease threat looms over Rawain's signature red rice
फफूंदजनित कॉलर शीथ रॉट और ब्लास्ट रोग के लक्षण मिले
विज्ञापन

कृषि विभाग की टीम ने प्रभावित गांवों का किया निरीक्षण
पुरोला। रवांई घाटी की पारंपरिक लाल धान की फसल पर बीमारी का संकट मंडराने लगा है। फसल में फफूंदजनित कॉलर शीथ रॉट और ब्लास्ट रोग के लक्षण मिलने की पुष्टि के बाद कृषि विभाग की टीम ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया।
कृषि विभाग की टीम ने कण्डियाल गांव, भद्राली, बसंत नगर, पोरा और नागझाला समेत आसपास के क्षेत्रों में धान की फसल का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों से फसल में बीमारी के लक्षणों और अब तक हुए नुकसान की जानकारी भी ली। विभागीय अधिकारियों के अनुसार खेतों में कॉलर शीथ रॉट एवं ब्लास्ट रोग के लक्षण पाए गए हैं।
विज्ञापन

इन रोगों से धान के पौधे कमजोर होने के साथ बालियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में किसानों को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रण के उपाय करने को कहा गया है। अधिकारियों ने किसानों को खेतों में साफ-सफाई रखने, खरपतवार समय पर हटाने और अनुशंसित मात्रा में कैप्टान और हेक्साकोनाजोल जैसे फफूंदनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी। साथ ही मृदा जांच कराने और फसल की जरूरत के अनुसार एनपीके खाद का संतुलित प्रयोग करने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

ब्लॉक कृषि तकनीकी अधिकारी विकेश तोमर ने किसानों से फसल की नियमित निगरानी करने और रोग के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल कृषि विभाग से संपर्क करने को कहा, ताकि समय रहते फसल को नुकसान से बचाया जा सके। इस दौरान किसान बिजेंद्र पंवार, देवेंद्र ज़्याड़ा, प्रवेश कुमार, सुनील कुमार, सुधामा प्रसाद, धर्मवीर आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed