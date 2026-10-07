उत्तरकाशी: यमुनोत्री पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पत्नी ने मां यमुना के दर्शन कर की पूजा अर्चना

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ के साथ बुधवार को चारधाम यात्रा के तहत जानकीचट्टी पहुंचे। यहां से डॉ. सुदेश धनखड़ रिमझिम बारिश के बीच यमुनोत्री धाम पहुंचीं और शाम को मां यमुना के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

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यमुनोत्री धाम पहुंचने पर डॉ. सुदेश धनखड़ ने सबसे पहले पवित्र दिव्य शिला का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने यमुना मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां यमुना के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। पूजा-अर्चना के बाद वह रात्रिविश्राम के लिए वापस जानकीचट्टी पहुंचीं।डॉ. सुदेश धनखड़ के यमुनोत्री धाम पहुंचने की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों में उत्साह नजर आया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखा और उनके धाम पहुंचने को लेकर चर्चा होती रही।इससे पहले जानकीचट्टी पहुंचने पर तीर्थपुरोहितों और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किए गए।