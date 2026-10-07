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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Former Vice President Jagdeep Dhankhar reached Yamunotri Dham with his wife offered prayers

उत्तरकाशी: यमुनोत्री पहुंचे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पत्नी ने मां यमुना के दर्शन कर की पूजा अर्चना

Wed, 07 Oct 2026 08:01 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी)
संवाद न्यूज एजेंसी, बड़कोट(उत्तरकाशी) Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 07 Oct 2026 08:01 PM IST
सार

यमुनोत्री धाम पहुंचने पर डॉ. सुदेश धनखड़ ने सबसे पहले पवित्र दिव्य शिला का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने यमुना मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां यमुना के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया।

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Former Vice President Jagdeep Dhankhar reached Yamunotri Dham with his wife offered prayers
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे यमुनोत्री - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ के साथ बुधवार को चारधाम यात्रा के तहत जानकीचट्टी पहुंचे। यहां से डॉ. सुदेश धनखड़ रिमझिम बारिश के बीच यमुनोत्री धाम पहुंचीं और शाम को मां यमुना के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की।

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यमुनोत्री धाम पहुंचने पर डॉ. सुदेश धनखड़ ने सबसे पहले पवित्र दिव्य शिला का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने यमुना मंदिर में पूजा-अर्चना कर मां यमुना के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। पूजा-अर्चना के बाद वह रात्रिविश्राम के लिए वापस जानकीचट्टी पहुंचीं।
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डॉ. सुदेश धनखड़ के यमुनोत्री धाम पहुंचने की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों में उत्साह नजर आया। इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने उन्हें देखा और उनके धाम पहुंचने को लेकर चर्चा होती रही।
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इससे पहले जानकीचट्टी पहुंचने पर तीर्थपुरोहितों और पुलिस प्रशासन की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें स्मृति चिह्न भी भेंट किए गए।

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